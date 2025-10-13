طقس لبنان: استقرار وأجواء صافية مع ارتفاع محدود بالحرارة
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل فوق الجبال و على الساحل ، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:
صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل وارتفاعها في الداخل، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتبقى الرياح ناشطة.
الثلاثاء:
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل فوق الجبال و على الساحل ، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.
الأربعاء:
قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة كما تبقى الرطوبة منخفضة.
الخميس:
قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل و انخفاضها بشكل بسيط في الداخل.
-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 21 درجة ، في الداخل من 14 الى 28 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ناشطة، سرعتها بين 10 و 35 كم/س .
-الانقشاع:جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70%.
حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.
-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,42
-ساعة غروب الشمس: 18,07
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.