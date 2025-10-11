طقس لبنان غدا ماطر شمالا مع رياح ناشطة ورعد متفرق

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون طقس لبنان غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة فترة قبل الظهر على الساحل بينما تنخفض في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع رياح ناشطة سرعتها تقارب 50كلم/ساعة ونشوء خلايا رعدية منفردة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى بعد ظهر الأحد حيث يتحول الى متقلب ثم يعود الى الاستقرار اعتبارا من صباح يوم الاثنين.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 21 و29، في طرابلس بين 20 و28 درجة وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة فترة قبل الظهرعلى الساحل بينما تنخفض في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع رياح ناشطة سرعتها ال تقارب 50كلم/ساعة ونشوء خلايا رعدية منفردة.

الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية.

الثلاثاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.



– الحرارة على الساحل من 18 الى 28 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 11 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 10 و30 كم/س .

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و70 %.

– حال البحر: متوسط الموج إجمالا. حرارة سطح الماء: 27°م.

– الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,39 ساعة غروب الشمس: 18,10

