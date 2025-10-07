طقس لبنان غائم جزئيا مع أمطار متفرقة تشتد ليلا مع برق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة ، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة شمال البلاد، ومن المتوقع ان تشتد ليل الأربعاء/الخميس مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا الى 50 كلم/س يرتفع معها موج البحر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز شمال غرب تركيا يرافقه انخفاض بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يستمر تأثيره حتى ظهر الجمعة حيث يستقر الطقس تدريجيا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم السبت.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في المناطق الداخلية والجبلية، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة ، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة شمال البلاد، ومن المتوقع ان تشتد ليل الأربعاء/الخميس مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا الى 50 كلم/س يرتفع معها موج البحر.

الخميس:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الجبلية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة خلال النهار، تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 60 كلم/س شمال البلاد حيث يرتفع موج البحر، كما يتوقع تشكل السيول على بعض الطرق، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل .

الجمعة:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط الرذاذ خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس خلال النهار ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 19 درجة ، في الداخل من 14 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ،ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,34

-ساعة غروب الشمس: 18,14

