 طقس لبنان: غائم وأمطار متفرقة شمالًا مع انخفاض إضافي في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان غائمًا جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية، وتهطل أمطار متفرقة وخفيفة شمال البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه شمال غرب تركيا يؤدي إلى طقس ماطر يرافقه برق ورعد مع رياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى ظهر الجمعة حيث يستقر تدريجيا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع بدءا من يوم السبت.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية.

الثلاثاء:

غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية، وتهطل أمطار متفرقة وخفيفة شمال البلاد.

الأربعاء:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل بحيث تصبح دون معدلاتها، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد، ورياح ناشطة تصل أحيانا الى 50 كلم/س مع تحذير من ارتفاع موج البحر.

الخميس:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، خصوصا الحرارة الدنيا، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها مع برق ورعد، تنشط الرياح لتصل أحيانا الى 60كلم/س، بخاصة شمال البلاد مع تحذير من ارتفاع موج البحر ( ارتفاع الموج تقريبا مترين).

-الحرارة على الساحل من 24 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 19 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,35

-ساعة غروب الشمس: 18,17

