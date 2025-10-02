طقس لبنان: ارتفاع بالحرارة وخطر حرائق نهاية الأسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة جنوبا.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، يتحول يوم غد الجمعة إلى حار نسبيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها حتى مطلع الاسبوع المقبل، ومن المتوقع ان يتقلب الطقس اعتبارا من يوم الثلاثاء لتسيطر اجواء خريفية متقلبة تتخللها بعض الامطار المتفرقة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 18 و 25 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة احيانا.

الجمعة:

قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح خصوصا جنوب البلاد.

السبت:

صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الساحلية ودون تعديل يذكر في الداخل .

الأحد:

قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بحيث تلامس معدلاتها.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 21 درجة، فوق الجبال من 12 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة شمال البلاد، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا فوق الجبال بسبب تكوّن الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 %.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,33

-ساعة غروب الشمس: 18,21

