طقس لبنان: ارتفاع بالحرارة وضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها فوق الجبال و في الداخل، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط مع عودة درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و29، في طرابلس بين 18 و 25 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الخميس:

غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها فوق الجبال و في الداخل، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة:

صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة .

السبت:

صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية و الداخلية ومن دون تعديل في المناطق الجبلية .

-الحرارة على الساحل من 19 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة ، في الداخل من 13 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة شمال البلاد، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على الجبال بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 70 %.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,33

-ساعة غروب الشمس: 18,21

