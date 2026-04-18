طقس لبنان: منخفض جوي يفرض أجواء باردة وممطرة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط امطار متفرقة أحيانا مترافقة ببرق و رعد خاصة في المناطق الشمالية، يتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من الظهر كما تنشط الرياح.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز غرب جزيرة قبرص وموجة من الغبار مصدرها شمال مصر مما يؤدي الى طقس متقلب ومغبر وممطر أحيانا، تنحسر موجة الغبار تدريجيا اعتبارا من يوم غد الاحد مع بقاء الاجواء متقلبة وممطرة حتى مساء يوم الأثنين حيث يستقر الطقس تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين 13 و23 وفي زحلة بين 9 و22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– السبت: غائم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وطبقات من الغبار في الأجواء فتسوء الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح فتقارب ال 60كم /س أحيانا فيرتفع معها موج البحر، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة موحلة تشتد مساء مع احتمال حدوث برق ورعد يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار.

الأحد: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط امطار متفرقة أحيانا مترافقة ببرق و رعد خاصة في المناطق الشمالية، يتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من الظهر كما تنشط الرياح.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط امطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة أحيانا، تنحسر الامطار تدريجيا ويتحسن الطقس مساء.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 13 إلى 22 درجة، فوق الجبال من 9 إلى 16 درجة، في الداخل من 9 إلى 18 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين20 و60 كم/س.

– الانقشاع: سيء أحيانا بسبب الغبار والضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و85 %.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 19°م.

– الضغط الجوي: 1007 HPA أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:05 ساعة غروب الشمس: 19:11

