طقس لبنان المتقلّب: غبار وأمطار رعدية وانخفاض سريع بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع طبقات من الغبار ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض السريع ابتداء من بعد الظهر، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم مع احتمال أمطار متفرقة موحلة تشتد في الفترة المسائية يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:



يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتلهوائية دافئة محملة بطبقات من الغبار تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية. تبدأ الكتل الحارة بالانحسار تدريجا اعتبارا من ظهر يوم الجمعة بحيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي يؤدي الى عودة درجات الحرارة الى معدلاتها ، ويتحول الطقس الى متقلب مع هطول أمطار موحلة، ويستمر تأثيره حتى ظهر الاثنين حيث يعود الطقس الى الاستقرار.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس:



غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع طبقات خفيفة من الغبار وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بحيث تتخطى ال30 درجة على الساحل، تتكاثف الغيوم بعد الظهر وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة وموحلة في المناطق الداخلية مع احتمال تشكل خلايا رعدية.



الجمعة:



غائم جزئيا الى غائم مع طبقات من الغبار ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض السريع ابتداء من بعد الظهر، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم مع احتمال أمطار متفرقة موحلة تشتد في الفترة المسائية يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة جنوب البلاد.



السبت:



غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، تنشط الرياح فتصل سرعتها الى 70 كلم/س فيرتفع معها موج البحر وتهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد قبل الظهرمع احتمال أن نشهد انفراجات واسعة خلال النهار على أن تعود الامطار ليلا .



الأحد:



غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال برق ورعد ورياح ناشطة.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 28 درجة، فوق الجبال من 11 الى 26 درجة، في الداخل من 11 الى 29 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كم/س، تنشط بعد الظهر لحدود ال55 كم/س جنوبا.



-الانقشاع: متوسط ، يسوء أحيانا بسبب الغبار.



الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 70 % .

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.



-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق



-ساعة شروق الشمس: 6,05



-ساعة غروب الشمس: 19,11

