طقس خريفي في لبنان وأمطار منتصف الأسبوع… كنج: “تشرين الأوّل ليس واعداً”

يؤكّد رئيس دائرة التقديرات السطحية في مصلحة الأرصاد الجوية محمد كنج أنّ الطقس الذي يشهده لبنان في هذه الفترة طبيعي جداً خلال فصل الخريف، موضحاً أنّ الأيام المقبلة ستشهد تساقطاً للرذاذ في المناطق الشمالية مع تراجع إضافي في درجات الحرارة، ليكون الطقس بالإجمال غائماً جزئياً إلى غائم.

وفي حديث لموقع mtv، أشار كنج إلى أنّ الطقس هذا الأسبوع سيكون دافئاً خلال النهار ويميل إلى البرودة ليلاً، خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية، لافتاً إلى أنّ درجات الحرارة ستتراوح بين 12 و29 درجة على الجبال وفي الداخل، وبين 23 و30 درجة على الساحل.

وأضاف كنج أنّ يومي الخميس والجمعة سيشهدان انخفاضاً في درجات الحرارة، مع أمطار خفيفة الأربعاء تشتدّ مساءً وتستمر حتى مساء الخميس، وقد تكون غزيرة في المناطق الشمالية. وأوضح أنّ تحديد مدى انتشار الأمطار على كامل الأراضي اللبنانية يعتمد على اتجاه حركة الهواء، مشيراً إلى احتمال تكوّن ضباب كثيف على المرتفعات ورذاذ صباحاً ومساءً حتى يوم الجمعة.

وتابع: “يستقر الطقس يوم الجمعة مع تعافٍ تدريجي في درجات الحرارة، ومن المتوقع ألا تهطل أمطار خلال الأسبوع المقبل”. وأضاف أنّ معدّل الأمطار متأخر هذا الموسم، لافتاً إلى أنّ شهر تشرين الأول لا يبدو واعداً لناحية المنخفضات الجوية القوية والفعّالة، مستشهداً بالمثل الشعبي: “بين تشرين وتشرين صيفٌ ثانٍ”.

وفي الختام، تحدّث كنج عن ظاهرة المزن الركامي (Cumulonimbus) المتوقّع ظهورها الخميس، موضحاً أنّها تحدث عند انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الهواء الساخن المحمّل بالرطوبة، ما يؤدي إلى تكوّن أمطار سريعة وعنيفة قد تسبب انجرافات في التربة، وهي ظاهرة شائعة في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني.

