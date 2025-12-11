أمطار غزيرة تشلّ حركة السير وتغرق طريق البداوي الدولي بالكامل

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال السّاعات الماضية في إغراق طرق البداوي الدولي بالمياه في الإتجاهين، إبتداءً من محلة المنكوبين عند المدخل الشّمالي لمدينة طرابلس وصولاً إلى مدخل بلدة دير عمار المجاورة، ما جعل العابرين على الطريق باتجاه طرابلس أو باتجاه المنية وعكّار يعانون من صعوبات عديدة، ما أدّى إلى غرق سيّاراتهم وسط الطريق التي تحوّلت إلى برك مياه كبيرة، وتعطّل الكثير من السيّارات فيها، نتيجة عدم قدرة مسارب المياه على جانبي الطريق على تصريف مياه الأمطار، وانسداد بعض هذه المسارب بالنّفايات والحجارة والأتربة.

كذلك غرق مدخل مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين المجاور بالمياه، وتحديداً لجهة نادي قيس، حيث تحوّل المدخل إلى بركة كبيرة من المياه الموحلة بحيث تعذّر عبور السيّارات أو المواطنين فيها.

وناشد مواطنون علقوا داخل سياراتهم على الطريق، وأصحاب محال تجارية على جانبي الطريق دخلتهم المياه، المسؤولين إلى المسارعة في إيجاد حلّ لهذه المشكلة التي تتكرر عند كلّ مرة تهطل فيها الأمطار، وتتسبّب بأضرار مادية ومعنوية كبيرة تلحق بهم.

