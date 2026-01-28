ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع موج البحر يحذّر الصيادين والساحل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، واحتمال أمطار متفرقة خفيفة محلية وبعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر ورياح ناشطة، يتحسن تدريجا خلال الليل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:



يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي محدود الفعالية، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا، ينحسر تدريجا يوم الخميس مع بقاء بعض التقلبات المحلية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12و 19، في طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء:



غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، تهطل أمطار متفرقة موحلة في بدايتها، تشتد أحيانا في المناطق الجنوبية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا الى حدود ال 70 كلم/س، مع تحذير من ارتفاع موج البحر لحدود المترين، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.



الخميس:



غائم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، واحتمال أمطار متفرقة خفيفة محلية وبعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر ورياح ناشطة، يتحسن الطقس تدريجا خلال الليل.



الجمعة:



غائم جزئيا وارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تصل في المناطق الشمالية الى 75 كلم/س يرافقها طبقات خفيفة من الغبار، مع تحذير من ارتفاع موج البحر لحدود المترين، ترتفع الرطوبة بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم ويتكوّن الضباب على المرتفعات، فتصبح الاجواء مهيأة ليلا لهطول امطارمحلية خفيفة وموحلة .



السبت:



غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية يرافقها رطوبة منخفضة ورياح ناشطة.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة، سرعتها من 15 الى 40 كلم/س



-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات .



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 85 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 19 درجة.



-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق



-ساعة شروق الشمس: 6,37



-ساعة غروب الشمس: 17,06



