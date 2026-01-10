المنخفض الجوي يدمّر ممشى صيدا البحري ويكسر المقاعد الإسمنتية

تسبب المنخفض الجوي السريع الذي تأثر به لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط، يوم امس الجمعة، وترافق مع كتل هوائية باردة على طول الخط الساحلي الجنوبي، لا سيما لجهة الواجهة البحرية لملعب صيدا البلدي، بتكسر معظم المقاعد الاسمنتية في ممشى هواة الرياضة البحري لمدينة رفيق الحريري، بفعل غزارة الامطار وتسارع الرياح وتشكل الانواء البحرية التي ادت الى ارتفاع الموج امتاراً بلغت حدته تجاوز الحاجز الصخري لممشى الهواة الرياضيين في المقلب البحري لمدينة رفيق الحريري الرياضية، جارفاً معه معظم المقاعد الاسمنتية الموضوعة في المكان بعدما تكسرت وتحولت الى اجزاء متناثرة .

