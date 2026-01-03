خريطة الطرق المقطوعة بالثلوج في لبنان اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري أن عددًا من الطرقات الجبلية لا يزال مقطوعًا بسبب تراكم الثلوج، ما أدى إلى صعوبة في التنقل في عدة مناطق مرتفعة.

وبحسب التحكم المروري، تشمل الطرقات المقطوعة كلًا من:

عيناتا الأرز، كفرذبيان، حدث بعلبك، العاقورة، الهرمل، سير الضنية، القبيات، معاصر الشوف، كفريا، تنورين الفوقا، وحدث الجبة.

ودعت غرفة التحكم المروري المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب سلوك الطرق الجبلية في الوقت الراهن، إلى حين انتهاء أعمال جرف الثلوج وفتح الطرقات أمام السير، مشددة على ضرورة متابعة التحديثات الرسمية قبل الانطلاق.

وأكدت أن الفرق المختصة تعمل على إعادة فتح الطرقات فور تحسن الظروف الجوية، حفاظًا على سلامة المواطنين

