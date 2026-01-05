ثلوج تقفل طرقًا جبلية وتحذير من سلوكها

أفادت غرفة التحكم المروري أن عددًا من الطرق الجبلية لا يزال مقطوعًا أمام حركة السير بسبب تراكم الثلوج، ما أدى إلى صعوبة في التنقل في عدد من المناطق المرتفعة.

وبحسب غرفة التحكم المروري، تشمل الطرق المقطوعة حاليًا:

عيناتا – الأرز،

كفردبيان – حدث بعلبك،

العاقورة – حدث بعلبك،

الهرمل – سير الضنية،

الهرمل – القبيات،

معاصر الشوف – كفريا،

تنورين الفوقا – حدث الجبة.

