انهيار صخور يقفل طريق تنورين ويهدد سلامة السائقين

Published: 5 hours ago
تنورين

تسببت العواصف والأمطار الغزيرة مع السيول الجارفة بانهيار صخور على طريق تنورين عند مفترق بلدة بساتين العصي، مما أدى الى اقفال جزء من الطريق صعودا بالاضافة الى الخطر الذي يتهدد السائقين والسيارات التي تعبر الطريق باتجاه المنطقة الجردية.

وقد أجرى رؤساء بلديات المنطقة اتصالاتهم  برئيس اتحاد بلديات منطقة البترون روجيه يزبك، ووعد بتأمين الآليات اللازمة لإزالة الردميات ورفع الصخور بأسرع وقت.

