تغيّر مفاجئ في طقس لبنان هذا الأسبوع.. ماذا ينتظرنا؟
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل ودون تعديل في الداخل، واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية فجرا، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و 25، في طرابلس بين 14 و 23درجة وفي زحلة بين 8 و 20 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ورياح ناشطة احيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال ودون تعديل في الداخل ، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات.
الثلاثاء:
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل ودون تعديل في الداخل، مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية فجرا، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات .
الأربعاء:
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة .
الخميس:
غائم جزئيا بالاجمال مع بداية الانخفاض الملحوظ و السريع بدرجات الحرارة.
-الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 12 الى 31 درجة. -الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: جيد .
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 %.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 26 درجة
-الضغط الجوي: 764ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,00
-ساعة غروب الشمس: 16,43
