الطقس

انحسار العاصفة الثلجية عن بعلبك وذوبان الجليد تدريجيًا

Published: dayين ago
بعلبك

انحسرت العاصفة الثلجية عن مدينة بعلبك ومنطقتها، وذابتوطبقات الجليد التي تشكلت خلال ساعة الليل نتيجة تدني درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، وتواصل إقفال المدارس الرسمية والخاصة لليوم الثاني على التوالي، في حين عملت الجرافات على فتح الطرقات العامة منذ الصباح الباكر.

Join our WhatsApp group - Cedar News

وعاد التيار الكهربائي بشكل خجول بما لا يزيد عن الساعة يوميا بالتناوب بين الأحياء والبلدات.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: dayين ago
زر الذهاب إلى الأعلى