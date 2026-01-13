الرداء الأبيض يغطي تلال بعلبك والجرافات تفتح الطرقات

غمرت الثلوج للمرة الأولى هذه السنة التلال المشرفة على مدينة بعلبك، وأدت العاصفة إلى إقفال معظم المدارس الرسمية والخاصة في المدينة أبوابها، فيما اضطرت مدارس أخرى إلى إعادة التلاميذ بعد الحصة التعليميّة الثالثة خشية من اشتداد العاصفة.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة بعلبك المتواصل منذ يومين، إلى معاناة المواطنين الذين فقدوا أيضًا مصدر الطاقة الشمسية في منازلهم، بسبب الطقس الغائم والمثلج.

وعزلت الثلوج بعض القرى الجبلية، لا سيما الواقعة لجهة مرتفعات السلسلة الغربية، ضمن محور مثلث منطقة دير الأحمر وعيناتا واليمونة، وعملت الجرافات التابعة لوزارة الأشغال العامة والبلديات على فتح الطرقات العامة.

ولكن الرداء الأبيض الذي اكتسته الجبال، يبشر بعودة المياه إلى شرايين الآبار السطحية والجوفية التي جفت منذ بدايات فصل الصيف الماضي.

