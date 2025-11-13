بدء أول منخفض جوي في لبنان… طقس عاصف وأمطار غزيرة في الأيام المقبلة

يتأثر لبنان، اليوم الخميس، بأول منخفض جوي لهذا الموسم يمرّ فوق الحوض الشرقي للمتوسط، مصحوبًا بكتل هوائية باردة نسبيًا، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وفق ما أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المتخصصة بالأحوال الجوية.

ويُتوقع أن تبدأ الأمطار المتفرقة اليوم، على أن تشتد تدريجيًا خلال ساعات الليل، لتتحول إلى أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.

أما يوم غدٍ الجمعة، فتتعمّق حالة عدم الاستقرار، وتشتد الأمطار لتصبح طوفانية على الساحل والجبال الغربية، مع احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول، في حين تلامس الثلوج قمم الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 2200 متر.

تبلغ ذروة المنخفض مساء الجمعة حتى صباح السبت، ثم تخف حدته تدريجيًا قبل أن تعود الأمطار ظهر السبت وتستمر حتى صباح الأحد.

كما حذر الخبراء من سوء الرؤية على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف، ومن ارتفاع موج البحر الذي قد يتجاوز المترين مع نشاط الرياح التي تصل سرعتها إلى 60 كلم/س.

