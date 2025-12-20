انخفاض الحرارة مطلع الأسبوع وعودة الرطوبة والضباب

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا صافيا، الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا فتقارب ال 50 كم/س، خاصة في المناطق الجنوبية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها و أجواء باردة ليلا خاصة في الداخل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13 و21، في طرابلس بين 10 و19 درجة وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر.

الأحد: صاف إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. كما تنشط الرياح أحيانا فتقارب ال 50 كم/س، خاصة في المناطق الجنوبية.

الإثنين: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الساحل ورطوبة منخفضة.

الثلاثاء: قليل الغيوم ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في الداخل وعلى المرتفعات مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ليلا واحتمال تشكل الضباب على الجبال.

-الحرارة على الساحل من 14 إلى 23 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 16 درجة، في الداخل من 3 إلى 18 درجة.

– الرياح السطحية شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و75 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 21°م.

– الضغط الجوي: 1021 HPA أي ما يعادل: 766 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,38 ساعة غروب الشمس: 16,32

