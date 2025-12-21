طقس لبنان: انخفاض الحرارة يقترب والضباب يعود إلى المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية وأجواء باردة ليلا خاصة في الداخل وعل الجبال، مع بعض التقلبات المحلية بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13 و21، في طرابلسبين 10 و19 درجة وفي زحلة بين 4 و14درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية فترة قبل الظهر، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم .

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا جنوب البلاد.

الثلاثاء: قليل الغيوم \غلى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 20 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 13 درجة، في الداخل من 4 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية، ناشطة أحيانا خاصة شمال اليلاد، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 45 و60 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 21°م.

– الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,39 ساعة غروب الشمس: 16,34

