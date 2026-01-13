عاصفة برد وأمطار تغرق طرقات النبطية وتفاقم معاناة الأهالي

شهدت النبطية ومنطقتها تساقطا كثيفا للأمطار طوال الليلة الماضية وحتى ساعات ظهر اليوم ، تخلّلته صباح اليوم عاصفة برد تميّزت بحبات كبيرة الحجم، ما أدّى إلى تفاقم معاناة المواطنين في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي منذ 5 ايام .

وقد تسبّبت الأمطار الغزيرة والبرد بتجمّع المياه في عدد من الطرق وألحقت أضرارا في المزروعات الموسمية وبعض الممتلكات، وشكلت برك ومستنقعات كبيرة عند دوار حاروف – تول ، وفي شوارع تول ، ومحيط ابار فخر الدين ، وطريق الدوير -الشرقية وفي بعض احياء مدينة النبطية ، وسجل تعطل العديد من السيارات وتوقفها جانب الطرق، كما فاض نهر عربصاليم عند جسر الست زبيدة ، وارتفع منسوب المياه في نبع الطاسة بشكل لافت وفاضت المياه في اقنيته ومجاريه بمعدل مرتفع .

ويأتي هذا الطقس العاصف ليزيد الضغط على سكان المنطقة، ولا سيما العائلات التي تؤوي نازحين من بلدات الحافة الامامية التي تتعرض للعدوان اليومي ، في وقت يطالب فيه الأهالي الجهات المعنية بتأمين الخدمات الأساسية، وفي مقدّمها إعادة التيار الكهربائي، تفاديًا لتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.