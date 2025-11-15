العاصفة الرعدية توقف الكهرباء والمياه في بلدات النبطية

في الساعات الأولى بعد منتصف الليل، ضربت العاصفة الرعدية منطقة النبطية بقوة غير معتادة، وتسببت بأضرار مباشرة أدت إلى خروج محولي رقم 1 و2 عن الخدمة في محطة كهرباء النبطية عند دوار كفررمان، ما أحدث حالة شلل كهربائي واسعة شملت 30 بلدة في قضاء النبطية.

العاصفة الرعدية تُعطّل التغذية الرئيسية والخط 24 الحيوي

وبحسب المعلومات، فإن الصاعقة أصابت المحطة بشكل مباشر، مسببة أعطالاً فادحة في المحولين الأساسيين اللذين يعتمد عليهما القضاء بأكمله. وتوقّف أيضاً خط الخدمات (خط الـ24) الذي يغذي الآبار الجوفية والمستشفيات، ما ينذر بأزمة مياه حادة في عدد من البلدات خلال الساعات المقبلة.

العاصفة الرعدية تُطلق تحرّكاً عاجلاً لفرق الصيانة

فرق الصيانة بدأت منذ ساعات الفجر مسحاً ميدانياً للأضرار داخل المحطة، على أن تُباشر أعمال الإصلاح صباح الاثنين بمؤازرة فرق تقنية متخصصة ستأتي من بيروت. وتشير التقديرات الأولية إلى أن إعادة تشغيل المحولين قد تتطلب وقتاً، ما يعني استمرار انقطاع الكهرباء عن بلدات القضاء حتى إنهاء الإصلاحات.

