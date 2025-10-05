المنخفض التركي يطرق أبواب لبنان مساء الثلاثاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق، خاصة في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، حيث تتراجع درجات الحرارة من غد الاثنين، نتيجة تدفق كتل هوائية معتدلة. تتأثر المنطقة اعتبارا من مساء الثلاثاء بمنخفض جوي متوسط الفعالية، مركزه شمال غرب تركيا، يؤدي إلى طقس متقلب، مع فرص تساقط أمطار متفرقة خفيفة ورياح ناشطة، ويستمر تأثيره حتى ظهر الجمعة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و29، في طرابلس بين 20 و28 درجة وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق، خاصة على المرتفعات، اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق، خاصة في المناطق الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وينتج عنه أمطار خفيفة، خاصة على المرتفعات الشمالية.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وضباب كثيف على المرتفعات، مع فرص تساقط أمطار خفيفة متفرقة، واحتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.



-الحرارة على الساحل من 22 إلى 29 درجة، فوق الجبال من 13 إلى 20 درجة، في الداخل من 13 إلى 32 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، ناشطة جنوب البلاد، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب تكون الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: مائج إجمالا. حرارة سطح الماء: 28°م.

– الضغط الجوي: 1018 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,35 ساعة غروب الشمس: 18,17

