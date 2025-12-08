الطقس يُعاود تقلباته.. منخفض بارد يقترب وأمطار وثلوج في الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا شمال شرق البلاد يرافقها برق ورعد وبعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر، كما تبقى الرياح ناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط، مع أمطار متفرقة تشتد بدءا من يوم الخميس تحت تأثير منخفض جوي مصدره البحر الاسود يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة مصحوبة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر ( فجر الجمعة) ويستمر تأثيره حتى نهاية الاسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13و 21، في طرابلس بين 10 و 19 درجة وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا وتهطل أمطار محلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2100، يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار.

الثلاثاء:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا شمال شرق البلاد يرافقها برق ورعد وبعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر، كما تبقى الرياح ناشطة.

الأربعاء:

غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا تشتد غزارتها ابتداء من بعد الظهر جنوب البلاد، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحيانا الى 55 كلم/س ، ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.

الخميس:

غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة ترافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها تدريجا ليلا الى ارتفاع 1700 متر صباح الجمعة.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 21 درجة، فوق الجبال من 7 الى 12 درجة، في الداخل من 9 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية شرقية ناشطة احيانا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س، وتقارب أحيانا ال 60 كم/س خلال الليل، بخاصة في المناطق الشمالية.

-الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء مساء على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي:761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,29

-ساعة غروب الشمس: 16,29

