طقس لبنان: تحذيرات من تشكل السيول والثلوج على المرتفعات العالية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تتساقط بعض الأمطار بشكل متفرق والتي تنحسر تدريجا خلال النهار ورياح ناشطة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي إلى طقس متقلب وممطر مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويستمر حتى ظهر الإثنين حيث ينحسر تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و25، في طرابلس بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين 8 و20 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ (بحدود ال 4 درجات) حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا خلال النهار مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل أحيانا 60 كلم/س خاصة شمال البلاد مع ارتفاع لموج البحر واحتمال تساقط حبات من البرد. نحذر من احتمال تشكل السيول عل الطرقات. تتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر وما فوق تتدنى ليلا لحدود 2100 متر مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تتساقط بعض الأمطار بشكل متفرق والتي تنحسر تدريجيا خلال النهار ورياح ناشطة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.



-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 13 درجة ، في الداخل من 9 الى 14 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و50 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على الجبال بسب تكون الضباب الكثيف وغزارة الامطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و90%.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 23°م.

– الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,25 ساعة غروب الشمس: 16,29

