منخفض جوي بارد يسيطر على لبنان مع أمطار وثلوج

يتأثّر لبنان بمنخفض جوي ممطر وبارد، مع عودة تساقط الثلوج مجددًا على ارتفاعات دون عتبة الـ2000 متر بقليل، بالتزامن مع انخفاض بدرجات الحرارة.

ويبدأ هذا المنخفض الجوي بالانحسار يوم الأربعاء مع عودة تدريجية للأجواء الربيعية الدافئة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

الجو: غير مستقر وبارد وممطر بغزارة أحيانا مع احتمال تشكل السيول فيما تتساقط الثلوج على الـ١٧٠٠ متر مع برق ورعد وتساقط حبات البرد

درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و١٧ درجة ساحلا وبين ٥ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر

الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥٪

الرياح غربية وسرعتها بين ٢٠ و٨٠ كم/س.

الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

الانقشاع: يسوء جبلا بسبب الضباب

حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس غير مستقر وبارد وممطر بغزارة أحيانا فيما تتساقط الثلوج على الـ١٩٠٠ متر مع برق ورعد وتساقط لحبات البرد. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و١٨ درجة ساحلا، بين ٥ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وقوية خصوصا شمالا وجبلا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.



الأربعاء: الطقس متقلب مع تساقط أمطار محلية غير شاملة جبلا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٠ درجة ساحلا وبين ٥ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

