ارتفاع ملحوظ بالحرارة ورطوبة منخفضة قبل تقلبات حادة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها مع رطوبة منخفضة كما تبقى الرياح ناشطة وتلامس ال60 كلم/س.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر ودافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة ويستمر حتى مساء الاثنين حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي سريع يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة مع ثلوج تلامس 1400 متر ويستمر تأثيره حتى صباح الاربعاء.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12و 19، في طرابلس بين 9 و 17درجة وفي زحلة بين 3 و 13درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة في الشمال وشمال شرق البلاد. ترتفع درجات الحرارة خلال النهار يرافقها انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا، يتحول الطقس ليلا الى غائم بسحب مرتفعة.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها مع رطوبة منخفضة كما تبقى الرياح ناشطة وتلامس ال60 كلم/س.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع طبقات خفيفة من الغبار ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض تدريجا مع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم ابتداء من بعد الظهر فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 80 كم/س شمال البلاد. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها لحدود ال1500 متر..

الثلاثاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة خاصة في الفترة الصباحية، واحتمال تساقط حبات البرد مع برق ورعد ورياح ناشطة تصل 75 كلم/س شمالا فيرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة، فوق الجبال من 13 الى 14 درجة، في الداخل من 10 الى 15 درجة.

– رياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 إلى 50 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 40 و75 %.

– حال البحر: مائج الى هائج. حرارة سطح الماء: 19°م.

– الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,35 ساعة غروب الشمس: 09,17

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.