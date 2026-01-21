الطقس المتوقع: برق ورعد وتساقط الثلوج فوق 2000 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانا لحدود ال 65 كلم/س، وتكون محملة بالغبار. ترتفع نسبة الرطوبة ابتداء من الظهر، ويتكون الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار خفيفة متفرقة موحلة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد ليلا في المناطق الجنوبية والداخلية، مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 2000.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس مستقر وبارد وجاف نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة يوم الخميس بمنخفض جوي، مصدره سواحل ليبيا، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا مع رياح ناشطة، وتستمر التقلبات حتى مساء السبت.

تحذير: من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر.

تحذير للمزارعين من تأثير الصقيع على المزروعات بخاصة في سهل البقاع حتى يوم الاربعاء، فينصح اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12و 19، في طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح جنوب البلاد محملة بالغبار، وتصل سرعتها ليلا الى 50 كلم/س.

الخميس:

غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانا لحدود ال 65 كلم/س، وتكون محملة بالغبار. ترتفع نسبة الرطوبة ابتداء من الظهر، ويتكون الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار خفيفة متفرقة موحلة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد ليلا في المناطق الجنوبية والداخلية، مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 2000.

الجمعة:

غائم الى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحيانا، وتهطل أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، مع حدوث برق ورعد. من المتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

السبت:

غائم جزئيا الى غائم، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار متفرقة أحيانا، مع احتمال حدوث برق ورعد، بخاصة خلال فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر. تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر، ويستقر الطقس تدريجا.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 19 درجة ، فوق الجبال من 2 الى 13 درجة ، في الداخل من 2 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شرقية ليلا، ناشطة احيانا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س، تقارب ليلا الى50 كم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 35 و 55 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-لضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,42

-ساعة غروب الشمس: 16,57

