تحذير من الجليد والانزلاقات على الطرق الجبلية مع أجواء باردة الثلاثاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع أجواء باردة بسبب سيطرة الرياح الشمالية التي تنشط أحيانا لتصل سرعتها الى ٤٥ كلم/س، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف ولكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية مع احتمال أمطار خفيفة متقرفة شمال شرق البلاد حتى فترة الظهر، كما يبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بعض التقلبات الخفيفة شمال شرق البلاد ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، لذا نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية، يستمرحتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وأمطار غزيرة أحيانا.

تحذير: من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية ابتداء من ليل الاثنين/ الثلثاء .

كما نحذر المزارعين من تأثير الصقيع على المزروعات بخاصة في سهل البقاع اعتبارا من ليل الاثنين/الثلثاء حتى صباح الاربعاء، فينصح اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12و 19، في طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال بعض التقلبات في المناطق الشمالية الشرقية للبلاد، تؤدي الى احتمال أمطار خفيفة ابتداء من بعد الظهر وانخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع رياح شمالية باردة ، لذا نحذر من تكون الجليد ومن خطر الإنزلاقات على الطرق الجبلية بدءا من 1000 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الثلثاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع أجواء باردة بسبب سيطرة الرياح الشمالية التي تنشط أحيانا لتصل سرعتها الى ٤٥ كلم/س، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف ولكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية مع احتمال أمطار خفيفة متقرفة شمال شرق البلاد حتى فترة الظهر، كما يبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.

الأربعاء:

غائم اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تقارب معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح الشرقية جنوب البلاد ليلا وتصل أحيانا الى50 كلم/س.

الخميس:

غائم اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة تصل أحيانا الى 75كلم/س ، ترتفع نسبة الرطوبة ابتداء من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم تدريجا مع احتمال أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا مع برق ورعد، و تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1800 متر .

-الحرارة على الساحل من 10 الى 15 درجة ، فوق الجبال من 2 الى 5 درجات ، في الداخل من 3 الى 8 درجات.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية ناشطة، سرعتها بين 10و 40كم/س .

-الانقشاع: جيد على الساحل ، يسوء محليا على المرتفعات الشمالية بسبب الضباب صباحا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين55 و 75%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-ارضغط الجوي: 767ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,42

-ساعة غروب الشمس: 16,57

