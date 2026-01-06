الطقس في لبنان: ارتفاع درجات الحرارة قبل موجة برد وأمطار الجمعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل خاصة في المناطق الداخلية، حتى صباح يوم الجمعة حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا يكون مصحوبا بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر مع عواصف رعدية ورياح قوية وثلوج.

تحذير: من خطر الانزلاق بسبب تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو 1500 م خلال الليل وساعات الصباح الأولى يومي الثلاثاء والاربعاء، من ارتفاع الموج وتشكل السيول يوم الجمعة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و19، في طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية ونسبة رطوبة منخفضة.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس ال 24 درجة على الساحل، يتحول الطقس مساء إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وتنشط الرياح وتصل سرعتها ليلا لحدود ال 65 كلم/ساعة.

الجمعة: غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تنشط الرياح وتشتد أحيانا فتصل سرعتها الى 85 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر لحدود ال 4 أمتار، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد اعتبارا من الظهر لذا نحذر من تشكل السيول كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر خلال النهار وقد تلامس ال 1400 متر ليلا.

-الحرارة على الساحل من 12 إلى 24 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 22 درجة، في الداخل من 8 إلى 24 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 40 و65%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 1023 HPA أي ما يعادل: 767 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,43

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.