ارتفاع تدريجي بالحرارة نهاراً وبرودة قاسية ليلاً في الداخل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة، ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية فوق ال 1200 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة النهارية، وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويستمر خلال أيام الاسبوع المقبل.

تحذير: من خطر الانزلاق بسبب تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و19، في طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة النهارية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة ويتكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من 1100متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل لذا نحذر من خطر الانزلاقات.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة، ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية فوق ال 1200 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا، مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية فتقارب ال 60كم/س. ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية فوق ال 1400 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية. ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية فوق ال 1500 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

-الحرارة على الساحل من 10 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 15 درجة ، في الداخل من 3 إلى 15 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية نهارا شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 40 و65 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 1030 HPA أي ما يعادل: 773 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,41

