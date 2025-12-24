الطقس يستقر مؤقتًا.. ومنخفض جوي قوي يطرق أبواب لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة في الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة:

يستقر الطقس تدريجياً في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من بعدالظهر ويستمر مستقرًا حتى صباح يوم الجمعة حيث يتحوّل تدريجًا الى طقس شتوي ماطر مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز فوق البحر الاسود والذي يحمل معه أمطار غزيرة، رياح ناشطة، وثلوج مع تدني ملحوظ بدرجات الحرارة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين ١٣و ٢١، في طرابلس بين ١٠ و ١٩درجة وفي زحلة بين ٤ و ١٤درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة مع ثلوج خفيفة فوق ال ٢٠٠٠ متر صباحا خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد، يتحسن الطقس تدريجيا بدءًا من فترة بعد الظهر ويتحول الى قليل الغيوم كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ما يؤدي الى رؤية سيئة.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة ويتحول الطقس تدريجًا الى غائم اعتبارا من الظهر حيث تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا لتلامس ٤٥ كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق يتشكل الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا لتلامس الـ ٦٥كلم/س بخاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر. نحذر من تشكل السيول، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما دون في المناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الحرارة المتوقعة على الساحل من 10 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 18 درجة، وفي الداخل من 4 الى 16 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية – غربية نهارا شرقية ضعيفة ليلا، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كلم/س .

الانقشاع: جيد الى متوسط على الساحل، يسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٥٠ و ٨٠ %.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: ٢١°م.

الضغط الجوي: ١٠٢٢ HPA أي ما يعادل: ٧٦٧ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤١ ساعة غروب الشمس: ١٦:٣٥

