الطقس يتجه نحو الدفء في لبنان وارتفاع ملحوظ بالحرارة



الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال واستقرارها على الساحل، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا في المناطق الجنوبية والداخلية فترة بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ، يتحول الى دافىء اعتبارا من ظهر يوم غد الجمعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية، تبلغ ذروتها فجر الاحد، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة يوم الأحد بمنخفض جوي يتمركز شمال غرب تركيا، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر الثلاثاء المقبل.

تحذير: من خطر الغرق بسبب ارتفاع الموج والتيارات البحرية يومي الاحد والاثنين.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال ومن دون تعديل يذكر على الساحل، يتكوّن الضباب المحلي على المرتفعات.

الجمعة:

غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال واستقرارها على الساحل، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا في المناطق الجنوبية والداخلية فترة بعد الظهر.

السبت:

قليل الغيوم يتحول تدريجا خلال النهار الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، ويكون الطقس خلال الليل دافئا بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة تقارب ال 50 كم/س.

الأحد:

غائم جزئيا الى غائم مع درجات حرارة مرتفعة صباحا والتي تنخفض بشكل ملموس وسريع (10 درجات فوق الجبال)، تنشط الرياح وتشتد سرعتها لحدود 75 كلم/س يرتفع معها موج البحر(3 امتار) ويتكوّن الضباب على المرتفعات. هطل أمطار متفرقة اعتبارا من الظهر خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد وتساقط حبات برد محلية .

-الحرارة على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 10 الى 23 درجة، في الداخل من 9 الى 26 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:20 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,52

-ساعة غروب الشمس: 19,19

