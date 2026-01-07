الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

أفادت غرفة التحكم المروري أن عدداً من الطرق الجبلية أُقفل بالكامل أمام حركة السير نتيجة تراكم الثلوج، ما أدى إلى صعوبة التنقل وانعدام السلامة المرورية في بعض المحاور المرتفعة.

وبحسب الغرفة، فإن الطرق المقطوعة حاليًا هي: عيناتا – الأرز، كفردبيان – حدث بعلبك، والهرمل – سير الضنية، حيث حالت سماكة الثلوج دون مرور الآليات على اختلاف أنواعها.

ودعت غرفة التحكم المروري المواطنين والسائقين إلى تجنب سلوك هذه الطرق إلى حين تحسن الأحوال الجوية وقيام الفرق المختصة بإعادة فتحها، كما شددت على ضرورة متابعة الإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظًا على السلامة العامة.

