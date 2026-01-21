الجليد يشلّ الطرق في جرد الضنية ويعطّل الحركة صباحًا

أدى تشكل طبقة من الجليد على الطرق في جرد الضنية والمناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر الى تعذر مرور السيارات والاليات في ساعات الصباح الباكر، بعد تدني درجات الحرارة الى ما دون الصفر ليلا في أغلب المناطق الجردية، ما ألحق أضرارا بالمزروعات الشتوية.

وتسبب تشكل الجليد في تأخر ذهاب الموظفين والعمال والطلاب الى أعمالهم ومدارسهم، الى جانب انقطاع المياه في منازل قرى وبلدات الجرد، نتيجة تجمدها بسبب البرد القارس. وعملت بلديات الضنية على رش كميات من الملح فوق الطرق التي غطاها الجليد، ما أسهم في اذابته وتسهيل عبور المواطنين.

