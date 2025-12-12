انخفاض الحرارة تحت الصفر يشل الحركة بين الضنية والهرمل

غطت الثلوج التي تساقطت ليل أمس وصباحا المرتفعات بدءا من 1700 متر، حيث تكللت جبال الاربعين بالثلوج، بالاضافة الى جرد النجاص وجرد مربين ومحيط سد بريصا في اعالي جرود الضنية.

وأدت برودة الطقس ليلا، الى تشكل طبقة من الجليد فوق الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل، في ظل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تدنت الى ما دون الصفر، وسط نصائح وجهت الى السائقين بعدم عبورها ليلا او فجرا، الا للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية او السيارات ذات الدفع الرباعي.

