ثلوج الضنية تغطي المرتفعات للمرة الأولى هذا العام

غطت الثلوج التي تساقطت اليوم فوق الضنية المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1900 متر فوق سطح البحر، للمرة الاولى هذا العام.

فقد تدنى تساقط الثلوج من قمة القرنة السوداء (3088متر) التي غطتها الثلوج قبل فترة لتغطي مرتفعات جرد النجاص وجرد مربين اضافة الى جبال الاربعين التي تكللت بالثلوج، كما غطت الثلوج طريق الضنية – الهرمل التي وجهت نصائح للسائقين بعدم عبورها ليلا بسبب تشكل الجليد نتيجة تدني درجات الحرارة الى ما دون الصفر في هذه المناطق”.

