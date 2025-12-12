رؤية سيئة على المرتفعات بسبب الضباب مع طقس غائم جزئياً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة، مع بقاء درجات الحرارة الليلية باردة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الاثنين حيث يتحول تدريجا الى طقس غير مستقر مع احتمال هطول امطار متفرقة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13و 21، في طرابلس بين 10 و 19 درجة وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات حيث يؤدي الى رؤية سيئة.

السبت:

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة، مع بقاء درجات الحرارة الليلية باردة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

الأحد:

قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة .

الإثنين:

غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال هطول امطار متفرقة، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات حيث يؤدي الى رؤية سيئة.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى14 درجة ، في الداخل من 4 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية صباحا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء أحيانا على المرتفعات بسب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء:23 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,34

-ساعة غروب الشمس: 16,30

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.