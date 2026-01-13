الطقس

سقوط حائط يهدد بقطع طريق حيوي في بلدة السويسة – عكار

Published: 10 hours ago
السويسة

أدّت الأمطار الغزيرة الناتجة عن العاصفة الأخيرة إلى سقوط حائط على طريق عام يؤدي إلى حي القراحنة في بلدة السويسة – عكار، ما يشكّل خطرًا حقيقيًا قد يؤدي إلى قطع الطريق في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وفي هذا الإطار، ناشد رئيس بلدية السويسة، بلال صالح، الهيئة العليا للإغاثة التدخل العاجل للكشف على الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر وتأمين الطريق حفاظًا على سلامة المواطنين .

