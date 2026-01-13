سقوط حائط يهدد بقطع طريق حيوي في بلدة السويسة – عكار

أدّت الأمطار الغزيرة الناتجة عن العاصفة الأخيرة إلى سقوط حائط على طريق عام يؤدي إلى حي القراحنة في بلدة السويسة – عكار، ما يشكّل خطرًا حقيقيًا قد يؤدي إلى قطع الطريق في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وفي هذا الإطار، ناشد رئيس بلدية السويسة، بلال صالح، الهيئة العليا للإغاثة التدخل العاجل للكشف على الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر وتأمين الطريق حفاظًا على سلامة المواطنين .

