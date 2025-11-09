الحرارة تفاجئ اللبنانيين مع استمرار الرياح الشمالية الغربية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة.



وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي متقلب نسبيا يسيطر على لبنان مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة في المناطق الشمالية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و25، في طرابلس بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين 8 و20 درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال ورياح ناشطة احيانا.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وترتفع نسبة الرطوبة حيث يتوقع تشكل خلايا رعدية في المناطق الشمالية المتوسطة الارتفاع وتساقط امطار خفيفة.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة مع بقاء لاحتمال تشكل خلايا رعدية و تساقط أمطار متفرقة على المرتفعات الشمالية.



-الحرارة على الساحل من 19 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 22 درجة ، في الداخل من 13 الى 27 درجة.



– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10و 30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 26°م.

– الضغط الجوي: 1021 HPA أي ما يعادل: 766 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,05 ساعة غروب الشمس: 16,38

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.