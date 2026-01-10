منخفض جوي عالي الفعالية في لبنان يعيد الثلوج بقوة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم أحيانا وتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع رياح ناشطة تلامس سرعتها ال 55 كم/س.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الإثنين حيث يتأثر الحوض بمنخفض جوّي عالي الفعالية مصدره شرق أوروبا ويكون مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي إلى إنخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة، عواصف رعدية، رياح شديدة، وثلوج تلامس ال 1200 م ويستمر حتى الأربعاء المقبل حيث ينحسر تدريجيا مخلفا موجة من الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية.

تحذير: من سلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج و من تشكل السيول يومي الاثنين والثلاثاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و19، في طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، كما تكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة ومترافقة برياح ناشطة أحيانا تلامس سرعتها 55 كم/س شمال البلاد، كما تلامس الثلوج ارتفاع ال 2000 متر.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم أحيانا وتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع رياح ناشطة تلامس سرعتها ال 55 كم/س.

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة والتي تشتد أحيانا لحدود ال 90 كم/س، فيرتفع معها موج البحر لحدود ال 4 أمتار مع إحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج إعتبارا من ارتفاع 1600 ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة فتلامس ارتفاع 1200 متر فجر الثلاثاء.

الثلاثاء: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 70 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحرلحدود 3 أمتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متروما دون في المناطق الشمالية والداخلية.



-الحرارة على الساحل من 13 إلى 19 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 11 درجة، في الداخل من 6 إلى 12 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س، تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر فتقارب ال 55 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 50 و80%.

– حال البحر: هائج الى مائج. حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 1020 HPA أي ما يعادل: 765 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,49

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.