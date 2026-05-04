الطقس

الثلوج في الضنية تفاجئ الأهالي وتغطي القرنة السوداء بالكامل

Published: 6 hours ago
غطت الثلوج التي تساقطت امس واليوم المرتفعات الجبلية في الضنية ابتداء من ارتفاع 1700 م فوق سطح البحر، خصوصا جبال الاربعين وجرد مربين وجرد النجاص وصولا الى القرنة السوداء. 

كما شهدت المناطق الوسطى والساحلية في الضنية هطولا غزيرا للامطار طيلة الساعات الاربع والعشرين الماضية، حيث فاضت المياه على الطرقات وفي قنوات تصريف المياه على حوانبها وفي الاودية ومجاري الانهر التي تدفقت اليها المياه على نحو لافت.

