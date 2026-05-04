الثلوج في الضنية تفاجئ الأهالي وتغطي القرنة السوداء بالكامل

غطت الثلوج التي تساقطت امس واليوم المرتفعات الجبلية في الضنية ابتداء من ارتفاع 1700 م فوق سطح البحر، خصوصا جبال الاربعين وجرد مربين وجرد النجاص وصولا الى القرنة السوداء.

كما شهدت المناطق الوسطى والساحلية في الضنية هطولا غزيرا للامطار طيلة الساعات الاربع والعشرين الماضية، حيث فاضت المياه على الطرقات وفي قنوات تصريف المياه على حوانبها وفي الاودية ومجاري الانهر التي تدفقت اليها المياه على نحو لافت.

