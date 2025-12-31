الثلوج تقطع طرقات جبلية عدة في لبنان

أدّى تراكم الثلوج إلى قطع عدد من الطرقات الجبلية في مناطق لبنانية مختلفة، ما أعاق حركة السير، ودفع الجهات المعنية إلى الدعوة لتوخّي الحذر وتجنّب سلوك هذه الطرقات حتى تحسّن الأحوال الجوية.

وبحسب المعلومات، تشمل الطرقات المقطوعة:

عيناتا – الأرز

كفرذبيان – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

الهرمل – سير الضنية

الهرمل – القبيات

معاصر الشوف – كفريا

تنورين الفوقا – حدث الجبة

