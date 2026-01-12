محافظ البقاع يطلب جهوزية تامة لمواجهة المنخفض الجوي المقبل

طلب محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده إلى قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح والمدير الإقليمي للأشغال العامة في البقاع المهندس محمد الحاج شحادة ورئيس المكتب الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، “البقاء على جهوزية تامة في المنخفض الجوي القادم الذي يسيطر على لبنان في اليومين المقبلين. كما التنسيق مع قيادة منطقة جبل لبنان لمتابعة أحوال الطرق المشتركة بين المحافظتين”.

وطلب أبو جوده من المواطنين “توخي الحيطة والحذر والتزام تعليمات القوى الأمنية والإدارات المختصة، حفاظا على سلامتهم”.

