استقرار جوي مؤقت في لبنان.. هل من تقلبات مطلع الأسبوع؟

يشهد لبنان طقساً مستقراً ومشمساً يستمر حتى ظهر يوم السبت، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، قبل أن يتحول إلى متقلب مع فرص لهطول أمطار محلية، خاصة في المناطق الجبلية والشرقية.

اليوم، الأجواء مستقرة مع درجات حرارة تتراوح بين 15 و22 درجة على الساحل، وبين 3 و18 في البقاع، وبين 9 و14 على ارتفاع 1000 متر. الرياح شمالية غربية سرعتها بين 10 و30 كلم/س، فيما البحر منخفض الموج والرؤية جيدة.

ابتداءً من بعد ظهر السبت، يصبح الطقس غائماً جزئياً مع احتمال أمطار رعدية محلية، وتستمر هذه الحالة يوم الأحد، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح قد تشتد أحياناً، خصوصاً في المناطق الداخلية والمرتفعات.

