أجواء متقلبة وغامضة غدًا: أمطار مفاجئة وضباب كثيف على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات مع احتمال امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية والمسائية شمال البلاد، ترتفع درجات الحرارة النهارية مع بقاء الأجواء الباردة جبلا وداخلا خلال الليل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي سريع ومتوسط الفاعلية متمركز جنوب قبرص، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة، ويستمر تأثيره حتى الأربعاء حيث يستقر تدريجا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: في بيروت بين 17 و 25، في طرابلس بين 14 و 23 درجة، في زحلة بين 8 و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة فترة قبل الظهر، وتتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 2100 متر، تتراجع حدة الامطار تدريجا خلال الليل .

الأربعاء:

غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات مع احتمال امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية والمسائية شمال البلاد، ترتفع درجات الحرارة النهارية مع بقاء الأجواء الباردة جبلا وداخلا خلال الليل .

الخميس:

صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل في المناطق الداخلية كما تنخفض نسبة الرطوبة

الجمعة:

قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة النهارية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنخفض نسبة الرطوبة مع بقاء الأجواء الباردة جبلا وداخلا خلال الليل.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة، فوق الجبال من 10 الى 16 درجة، في الداخل من 10 الى 7 درجة. -الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 15 و 40 كلم/س تشتد أحيانا فترة قبل الظهر فيقارب ال 70كم/س .

-الانقشاع: سيىء بسبب الضباب على المرتفعات وغزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,19

-ساعة غروب الشمس: 16,31

