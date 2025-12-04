لبنان يستعد لمنخفض جوي مع أمطار متفرقة وتساقط ثلوج الأحد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تلامس ال26 درجة ساحلا ، يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة. تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر لحدود 60 كم/ساعة جنوب البلاد يرتفع معها موج البحر وترتفع نسبة الرطوبة وتهطل أمطار متفرقة خلال الليل بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة نسبيا خلال الليل في المناطق الجبلية والداخلية. يتقلب الطقس اعتبارا من مساء يوم غد الجمعة ، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مساء يوم السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مركزه شمال غرب تركيا يؤدي الى طقس ماطر مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13و 21، في طرابلس بين 10 و 19 درجة وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا جنوب البلاد.

الجمعة:

قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تلامس ال26 درجة ساحلا ، يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة. تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر لحدود 60 كم/ساعة جنوب البلاد يرتفع معها موج البحر وترتفع نسبة الرطوبة وتهطل أمطار متفرقة خلال الليل بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية.

السبت:

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، تهطى امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الداخلية، تتكاثف الغيوم اعتبارا من المساء وتهطل أمطار تشتد ليل السبت / الاحد مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال65كلم/س يرتفع معها موج البحر.

الأحد:

غائم اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة (4 درجات على الاقل) والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطا أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60كلم/س بخاصة فترة قبل الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر و يتدنى تساقطها شمالا الى 2100 متر فترة بعد الظهر. تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات محدودة خلال النهار.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة ،فوق الجبال من 9 الى 19 درجة، في الداخل من 8 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، ناشطة احيانا، سرعتها بين 15 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين40 و60%

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:24 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,27

-ساعة غروب الشمس: 16,39

