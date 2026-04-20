أمطار ورعد اليوم قبل تحسن الطقس وعودة الاستقرار غداً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، و استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات، مما يؤدي الى رؤية سيئة.



وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:



يستمر تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء هذا اليوم الأثنين، مع هطول امطار وحدوث برق ورعد خصوصا في المناطق الشمالية، حيث ينحسر تدريجا ويتحوّل الطقس الى مستقر بدءا من يوم الثلثاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23، في زحلة بين 9 و 22 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين:



غائم صباحا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وفوق الجبال ، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر، تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحوّل الطقس مساء الى غائم جزئيا مع احتمال تساقط رذاذ في المناطق الشمالية ليل الاثنين / صباح الثلثاء، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات .



الثلاثاء:



غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات، مما يؤدي الى رؤية سيئة.



الأربعاء:



غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل في المناطق الساحلية مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات.



الخميس:



قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.



-الحرارة على الساحل من 18 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 9 الى 17 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة شمال البلاد سرعتها بين 15 و50 كم/س .



-الانقشاع: متوسط على الساحل ، سيىء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب .



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 % .



-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.



-الضغط الجوي:760 ملم زئبق



-ساعة شروق الشمس: 6,01



-ساعة غروب الشمس: 19,13



======ج.ع

