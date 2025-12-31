منخفض جوي عنيف يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج تلامس 1300 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائمًا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تنخفض درجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً تترافق مع عواصف رعدية مع احتمال تشكل السيول على الطرق. تنشط الرياح وتشتدّ سرعتها أحياناً لحدود ال ٦٥كلم/ساعة بخاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق خلال النهار وتتدنى ليلاً لتلامس ١٣٠٠ متر بخاصة على المرتفعات الشمالية. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مركزه جنوب – غرب تركيا ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس ماطر بغزارة أحياناً ، انخفاض في درجات الحرارة، رياح ناشطة تتجاوز سرعتها ال٧٥ كلم/س ،عواصف رعدية وثلوج على ارتفاع ال ١٦٠٠ متر وما دون ذلك ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل حيث يستقر الطقس تدريجياً، ومن المتوقع أن يستقر الطقس اعتباراً من يوم السبت بسبب منطقة من الضغط الجوي المرتفع ستؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع المقبل.

تحذير: تتشكّل السيول على الطرق بسبب غزارة الأمطار مساء الأربعاء والخميس، وتحذير من سلوك الطرق الجبلية فوق الـ ١٥٠٠ متر بسبب تساقط الثلوج اعتباراً من مساء اليوم و حتى صباح الجمعة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين ١٣و ٢١، في طرابلس بين ١٠ و ١٩درجة وفي زحلة بين ٤ و ١٤درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٨٥ كلم/ساعة مساءً خاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق وتلامس ١٥٠٠ متر ليلاً.

الخميس: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تنخفض درجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة، تكون غريرة أحياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية مع احتمال تشكل السيول عل الطرق، تنشط الرياح وتشتدّ سرعتها أحياناً لحدود ال ٦٥كلم/ساعة خاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق خلال النهار وتتدنى ليلاً لتلامس ١٣٠٠ متر خاصة على المرتفعات الشمالية.

الجمعة: غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً ابتداءاً من بعد الظهر ويتحول ليلاً الى قليل الغيوم، نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية لذا نحذر من خطر الانزلاقات.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة القصوى و بقاء الاجواء باردة خاصة خلال الفترة الصباحية و الليلية و بقاء ظهورالضباب على المرتفعات كما نحذر من استمرار تكون الجليد على الطرقات الجبلية فوق ال١٢٠٠ متر وحدوث انزلاقات .

الحرارة على الساحل غدا من 9 إلى 17 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 10 درجات وفي الداخل من 7 إلى 13 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية – غربية ناشطة، سرعتها بين ٣٠ و ٦٥ كلم/س مع هبّات تلامس الـ ٨٥ كلم شمالاً.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات مساءً بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٥٥ و ٧٥ %.

حال البحر: مائج الى هائج . حرارة سطح الماء: ٢١°م.

الضغط الجوي: ٧٥٩ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤٣ ساعة غروب الشمس: ١٦:٣٩.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.